Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Bari-Aramu. Palermo: Diakitè e Peda”

Se il Parma capolista ha ufficializzato l'ingaggio dello svincolato Di Chiara dopo il fallimento della Reggina, la Cremonese ha subito accolto l’esperto centrocampista Majer, oltre al difensore Antov del Monza. "Ma non è escluso anche un tentativo per Canotto del Frosinone", si legge. "Si muove anche il Palermo che, dopo aver ufficializzato Di Francesco e Coulibaly, ha fatto un’offerta alla Ternana per il difensore Diakitè, mentre in prospettiva ha definito con la Spal l’acquisto del difensore Peda (che comunque terminerà la stagione a Ferrara)".