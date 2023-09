Calciomercato Salernitana, Valencia non va in Arabia: vicino all’approdo in Grecia

Le vie del calciomercato sono infinite come testimoniato dalla trattativa per Diego Valencia. Il jolly offensivo, di proprietà della Salernitana, era ad un passo da diventare un nuovo calciatore del Palermo disputando il prossimo campionato di Serie B. Era tutto fatto, se non fosse, che durante le consuete visite mediche è sorta un'anomalia che non ha permesso il tesseramento del giocatore. Il cileno, fuori rosa con il club campano, nelle ultime ore della sessione estiva del calciomercato era vicino ad indossare la maglia dell'Eibar nella segunda division spagnola. La mancanza di tempo però non ha permesso la buona riuscita dell'affare. Nei giorni successivi era vicinissimo a viaggiare oltreoceano per giocare in Arabia con la maglia dell'Al-Tai ma anche in questo caso non si è riusciti a trovare un accordo. Secondo Tuttomercatoweb, fallito il passaggio all'Al-Tai, per l'attaccante della Salernitana Diego Valencia dovrebbero a breve spalancarsi le porte del campionato greco: ad attenderlo c'è infatti l'Atromitos Atene, che sta ultimando i dettagli con l'attaccante colombiano, ormai fuori dal progetto di Paulo Sousa e in uscita dal club granata.