Calciomercato Palermo, verso la fumata bianca per Saric: intesa vicina con l’Ascoli

Palermo ed Ascoli riducono le distanze: fumata bianca vicina per Dario Saric

Piccoli, ma significativi, step verso il definitivo punto di convergenza.

Dirigenze di Ascoli e Palermo strenuamente al lavoro per limare il gap tra domanda e offerta e perfezionare i contorni di una trattativa già strutturata nella sostanza ed ormai prossima alla conclusione. Il talentuoso e duttile centrocampista Dario Saric, classe 1997, è sempre più vicino al club rosanero. Intermedio rapido, dotato di dinamismo, fisicità e sopraffina tecnica individuale, abile negli inserimenti offensivi e performante in sede di rifinitura, il calciatore è da tempo in cima alle gerarchie del binomio manageriale formato da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno per potenziare ulteriormente il roste di centrocampo a disposizione di Eugenio Corini.

Un reparto già impreziosito dagli arrivi di due profili di notevole lignaggio come Leo Stulac, playmaker classe 1994 proveniente dall'Empoli, e Jacopo Segre mezzala esperta e di qualità prelevato a titolo definitivo dal Torino. L'italobosniaco, attualmente in forza all'Ascoli, costituirebbe il tassello ideale per arricchire e completare un mosaico di pregiato spessore per la categoria in zona nevralgica.

Operazione complessa ed articolata, condotta magistralmente da direttore sportivo e polo di riferimento dell'area scounting del club targato City Football Group. Tempestività, acume, capacità negoziale ma anche grande risolutezza nel formulare un'offerta concreta ed importante alla società bianconera per rilevare l'intero cartellino del centrocampista nato a Cento.

Condotta negoziale che ha consentito al Palermo di superare la qualificata concorrenza di Sampdoria, Cremonese e Salernitana, forte anche di gradimento e volontà del calciatore, entusiasta all'idea di approdare in una piazza storica, passionale ed ambiziosa e vivere una nuova e stimolante avventura professionale. Percorso graduale. per certi versi estenuante e con fisiologici frangenti di stand-by, per ridurre la distanza tra i due milioni richiesti dal patron bianconero Pulcinelli e il milione e mezzo messo sul piatto dal Palermo in prima istanza. Ordinarie schermaglie di mercato tra un club che vuole ragionevolmente monetizzare al meglio la cessione del cartellino di un giocatore sul quale ha puntato in tempi non sospetti. che ha contribuito a valorizzare in un biennio intenso e formativo. ed un altro che vuole investire una cifra importante ma congrua per centrare un obiettivo perfettamente funzionale a progetto tattico e filosofia societaria.

Vinte le resistenze dell'Ascoli, comprensibilmente restio a cedere il calciatore ad una potenziale contendente in categoria, Rinaudo e Zavagno hanno svolto una paziente e proficua opera diplomatica e di mediazione, consolidando contestualmente l'intesa con l'entourage del classe 1997 sulla base di un accordo quadriennale con ingaggio a scaglioni progressivi ed una serie di bonus legati al perseguimento di obiettivi collettivi ed individuali.

Un paio di rilanci del club rosanero fino a 1,6 milioni di euro, possibilmente corredati da una serie di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita (tra il dieci ed il quindici percento) da riconoscere alla società bianconera per avvicinarsi alla cifra richiesta.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, ormai la fumata bianca appare davvero ad un passo, l'intenzione è di chiudere l'operazione e limare ogni dettaglio tra le parti entro venerdì, nell'auspicio di avviare l'iter procedurale per formalizzare il trasferimento ed avere il giocatore a disposizione per il match della quarta giornata d'andata del campionato di Serie B contro la Reggina.

Sabato 27 agosto, intanto, il calendario proporrà al Barbera proprio la sfida tra la compagine rosanero e l'Ascoli. Salvo clamorosi colpi di scena, l'affare può definirsi in dirittura d'arrivo. A breve Corini potrà avvalersi dell'ennesimo innesto di rimarchevole statura in grado di elevare cifra tecnica e di personalità del Palermo edizione 2022-2023.