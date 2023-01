Calciomercato Palermo, Verre e il nodo stipendi: idee Bisoli e Ndoj dal Brescia…

L'ago della bilancia. Il futuro di Valerio Verre condiziona ed indirizza ad oggi il calciomercato del Palermo, con particolare riferimento ai rinforzi da individuare per completare il reparto di centrocampo. Gli infortuni di Stulac e Gomes hanno acuito l'esigenza di innestare un nuovo profilo in zona nevralgica e la dirigenza rosanero si era già adoperata in tempi non sospetti per centrare l'obiettivo. L'accordo totale con Sampdoria ed entourage del centrocampista per il trasferimento in Sicilia del jolly di centrocampo scuola Roma è di fatto raggiunto da tempo. Tuttavia, l'affare resta congelato per una serie di situazioni contingenti. Il club ligure setaccia il mercato in cerca di un sostituto e contestualmente Stankovic continua ad utilizzare Verre, in virtù di qualità e duttilità del calciatore, nel 3-4-1-2 schierato dai blucerchiati. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia approfondisce anche la questione stipendi: il sedici febbraio è la data limite entro la quale la società ligure dovrebbe saldare tre mensilità ai calciatori, un crocevia importante vista la situazione finanziaria piuttosto critica del club. Un nodo da sciogliere che potrebbe complicare non poco un'operazione che pareva ormai definita. Leris, sempre in forza alla Sampdoria, resta un profilo vagliato in alternativa e stimato da Corini che lo ha allenato proprio la scorsa annata a Brescia. Proprio tra le rondinelle vi sono altri due interpreti di livello in mezzo al campo che il management rosanero monitora con particolare attenzione. Ndoj e Bisoli, seguiti con interesse dalla dirigenza rosanero nella scorsa sessione estiva, potrebbero tornare d'attualità e divenire concreti obiettivi del Palermo targato City Football Group qualora la trattativa per Verre sfumasse definitivamente. Il club lombardo versa in una situazione non semplice sotto il profilo economico e potrebbe decidere di cedere i cartellini dei due centrocampisti per fare cassa in questo ultimo scorcio di calciomercato.