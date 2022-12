Calciomercato Palermo, una rosa da sfoltire: Soleri l’indiziato a partire?

Tra i calciatori che potrebbero partire già e gennaio vi sono Edoardo Lancini , Roberto Crivello , Massimiliano Doda , Manuel Peretti e Mladen Devetak , con Andrea Accardi ormai virtualmente ceduto al Piacenza . "La porta si apre e le valigie sono già pronte. Il mercato del Palermo deve, per forza di cose, concentrarsi in primis sulle uscite", sottolinea l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Sia perché il tecnico rosanero chiede una rosa meno ampia, sia perché è necessario liberare slot per l'arrivo di nuovi innesti.

I primi due addii, però, non libereranno alcun posto. Se Accardi rientrava tra le "bandiere", Devetak - ad un passo dalla Viterbese- è un under. Ragion per cui, i due non saranno i soli a lasciare il capoluogo siciliano. "L'indiziato numero uno è Soleri", prosegue il noto quotidiano. L'attaccante classe 1997, che fin qui non ha giocato con continuità, piace a diverse società di Serie C, anche di vertice. Per questo motivo, il club di viale del Fante potrebbe scegliere di cederlo in prestito proprio nel corso della sessione invernale. Seguiranno aggiornamenti...