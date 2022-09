CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE VIDO: L’ATTACCANTE È ROSANERO

Ufficialità in casa Palermo, Luca Vido è rosanero. L'attaccante classe 1997 di proprietà dell'Atalanta, vanta significative esperienze in Serie B con le maglie fra le altre di Cittadella, Perugia, Pisa e Cremonese. Prima punta dotata di buona fisicità e discreta tecnica di base, all'occorrenza impiegabile anche da trequartista o attaccante esterno, ex Nazionale Under 21, Vido si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Milan. E ha collezionato nel torneo cadetto 149 presenze, realizzando trentuno reti e firmando quindici assist.