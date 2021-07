CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: LUCCA CEDUTO AL PISA

Termina dopo due stagioni l’avventura di Lorenzo Lucca con la maglia del Palermo. L’attaccante nativo di Moncalieri, dopo aver trascinato i rosanero nell’ultima stagione, si è guadagnato le avance di diversi club tra Serie...

A Lorenzo i migliori auguri per la sua carriera da parte del Presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Attaccante, classe 2000, Lucca ha debuttato in serie C a soli 17 anni con la maglia del Vicenza e quindi dopo un’esperienza nel settore giovanile del Torino è approdato al Palermo. Con i rosanero Lorenzo Lucca ha vinto un campionato di Serie D e nella passata stagione si è rivelato tra i migliori bomber della Serie C mettendo a segno 13 gol.