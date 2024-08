Calciomercato Palermo, ufficiale il ritorno di Valerio Verre: dettagli e annuncio

Il centrocampista classe 1994 torna per la terza volta in Sicilia. Il club rosanero: "Dove eravamo rimasti?".

Dopo l'indizio social, ecco l'ufficialità: Valerio Verre è un nuovo giocatore del Palermo. Reduce dall'esperienza in Serie B con la maglia della Sampdoria, il classe 1994 ha firmato il contratto che lo legherà al club rosanero fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista torna nel capoluogo siciliano per la terza volta in carriera. Il giocatore, nel dettaglio, ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2013/2014, conquistando in quell'annata la promozione in Serie A, e per quattro mesi nella stagione 2022/2023. Di seguito, il comunicato diramato dalla società di viale del Fante sul proprio sito di riferimento.