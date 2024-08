FOTO Calciomercato Palermo, è fatta per il ritorno di Verre: l’indizio social…

Il centrocampista classe 1994 torna nel capoluogo siciliano per la terza volta in carriera.

Reduce dall'esperienza in Serie B con la maglia della Sampdoria, il classe 1994 è attualmente svincolato. Verre torna al Palermo per la terza volta in carriera. Il giocatore, nel dettaglio, ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2013/2014, conquistando in quell'annata la promozione in Serie A, e per quattro mesi nella stagione 2022/2023.