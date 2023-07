CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: DEVETAK IN PRESTITO AL NK ISTRA 1961

Il Palermo FC ufficializza la seconda operazione in uscita dopo la cessione di Manuel Peretti alla Recanatese . Il laterale Mladen Devetak andrà in prestito ai croati del NK Istra 1961 , appena dopo esser rientrato da un altro prestito, quello alla Viterbese .

Arrivato a Palermo la scorsa estate, solo sei spezzoni di presenze per il serbo in Serie B. A gennaio quindi il trasferimento ai laziali, nel girone B di Serie C, con cui colleziona diciassette presenze e un gol. Di seguito il comunicato del club di Viale del Fante: