Calciomercato Palermo: trattative ai dettagli per Nedelcearu e Sala. Le ultime

Il Palermo stringe i tempi sul mercato: trattative per Sala e Nedelcearu ai dettagi

⚽️

Il Palermo prova a stringere i tempi per rinforzare e completare la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B.

Le idee in seno al management rosanero in merito alla strategia da adottare in sede di calciomercato erano già piuttosto delineate già prima della deludente performance fornita dagli uomini di Baldini ieri nel secondo test amichevole stagionale contro il Pisa.

Sconfitta sgradevole per l'entità del punteggio e la pochezza della prestazione, figlia dell'oggettivo gap in termini di preparazione tra le due compagini, dell'indubbio spessore di un avversario che ha sfiorato solo poche settimane fa la promozione in Serie A, di una serie di assenze significative tra i siciliani che hanno reso ancora più vulnerabile un Palermo in versione cantiere aperto. Calcio d'estate la cui attendibilità è certamente relativa e scarsamente indicativa, tuttavia, le lacune mostrate e la condizione motivazionale di molti giocatori con la valigia in mano suggeriscono di accelerare i tempi in sede di definizione e rivisitazione dell'organico a poco più di una settimana dal primo impegno ufficiale.

Castagnini e Zavagno stanno lavorando alacremente e senza sosta per regalare a Baldini quegli innesti utili ad elevare la cifra tecnica e di personalità della squadra per renderla il più, competitiva possibile in relazione agli standard della categoria.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, sono due le operazioni in entrata ormai prossime alla definizione per il club di viale del Fante. Intesa di massima già raggiunta con il Crotone per il trasferimento a titolo definitivo del difensore rumeno, Ionut Nedelcearu, possente centrale difensivo classe 1996 già nel giro della propria Nazionale. Trentaquattro presenze e due reti per il calciatore con i calabresi nello scorso campionato di Serie B. Grande fisicità, spiccata personalità, vigoria in marcatura e abilità nel gioco aereo per il difensore alto un metro e novanta centimetri. Protagonista con la selezione rumena Under 21 nell'Europeo di categoria disputato nel 2019, Nedelceaaru fu molto vicino a vestire la maglia della Roma nel luglio del 2020. Formatosi calcisticamente nella Dinamo Bucarest, il ragazzo ha poi collezionato esperienze significative su scala internazionale con le maglie di Fk Ufa e AEK Atene prima dell'approdo a Crotone.

Castagnini ha praticamente definito anche l'ingaggio dell'esterno basso mancino Marco Sala. Prodotto del vivaio dell'Inter, il classe 1999 vanta già tre campionati di Serie B con le maglie di Virtus Entella, Spal e Crotone in cui ha collezionato più di novanta presenze. Accordo trovato nella sostanza sia con l'entourage dell'ex nazionale under 21 sia con il Sassuolo che detiene la proprietà del suo cartellino.

Trattativa ai dettagli che dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Sassuolo. Due nuovi e funzionali tasselli che dovrebbero aggiungersi al mosaico di Silvio Baldini. Salvo improbabili colpi di scena, contestualmente con qualche cessione imminente nella lista over, la fumata bianca dovrebbe giungere a stretto giro di posta, quindi partirà l'iter burocratico per formalizzare i due trasferimenti.