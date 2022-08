Calciomercato Palermo, summit con l’Ascoli per Saric: esito dell’incontro tra i club

Campo, destino e calciomercato. C'è davvero di tutto un po' in questa sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie B tra Palermo ed Ascoli.

L'estenuante trattativa per il talentuoso jolly di centrocampo, Dario Saric, attualmente tesserato con il club marchigiano e convocato da Bucchi per la gara di questa sera al "Barbera", potrebbe aver trovato il suo agognato e tanto atteso epilogo proprio nel giorno dell'incrocio sul rettangolo verde tra la compagine di Corini e la formazione bianconera.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, l'incontro tenutosi in mattinata tra le due dirigenza, al fine di trovare il punto di convergenza e definire l'operazione, ha avuto esito positivo. Emersa, una volta di più, la volontà delle parti in causa di chiudere l'affare, in ragione anche della posizione del calciatore, comunque animato da grande rispetto e riconoscenza nei confronti della società del patron Pulcinelli, che ha creduto in lui contribuendo in maniera decisiva alla sua maturazione calcistica, bramoso di vivere una nuova e stimolante esperienza professionale nell'ambizioso Palermo targato City Football Group.