Calciomercato Palermo, slitta l’arrivo di Brunori: Juventus Under 23 in “bolla”

Il terminale offensivo classe 1994 si aggregherà ai nuovi compagni di squadra direttamente a Palermo: le ultime

"Un’altra settimana per aspettare Brunori". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla trattativa relativa al trasferimento in Sicilia di Matteo Brunori Sandri. L'attaccante scelto dal direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini per raccogliere l'eredità di Lorenzo Lucca non si libererà prima del prossimo weekend. Il motivo? La Juventus Under 23 si trova al momento in una vera e propria "bolla". Nei giorni scorsi, infatti, il club bianconero ha reso nota la positività al Covid-19 di Filippo Delli Carri, con il gruppo squadra attualmente in isolamento fiduciario.

Per questo motivo, Brunori si aggregherà ai nuovi compagni di squadra direttamente a Palermo. "Resta dunque da aspettare, ma nulla che possa far saltare l’operazione", si legge. Per il resto, al momento, il mercato del Palermo è bloccato. "Abbiamo sempre detto che dovevamo avere due giocatori per ruolo. Al momento, se si escludono gli esuberi, abbiamo a disposizione ventuno calciatori. Ne manca uno. Quindi abbiamo un solo slot libero, ma oggi è difficile dire se arriverà un difensore o un centrocampista. Possono succedere tante cose seguendo il mercato. E poi, se si fa male un giocatore, dobbiamo essere nelle condizioni di intervenire, quindi bisogna valutare bene le cose", ha spiegato nella giornata di ieri Castagnini.

Per quanto riguarda le uscite, Broh, Crivello e Somma non hanno ancora accordi con altre società. E finché rimarranno in rosanero, un eventuale ultimo giocatore potrebbe essere ingaggiato soltanto poco prima della fine della sessione estiva. In quel caso, la priorità sarebbe a centrocampo, con Fantacci dell’Empoli e Dall’Oglio del Catania tra i profili sondati nelle ultime settimane.