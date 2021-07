Palermo, idea Dimitrios Sounas: Castagnini segue il centrocampista greco del Perugia

C'è un nuovo profilo monitorato dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, come possibile rinforzo per il centrocampo rosanero: Dimitrios Sounas, classe 1994 di proprietà del Perugia e reduce da due promozioni consecutive in Serie B

⚽️

Focalizzare le priorità, scandagliando, al contempo, le molteplici opzioni che offre il variegato universo del calciomercato.

Inquadrare l'obiettivo, mantenendo costantemente una visione panoramica, al fine di cogliere, con tempestività e lungimiranza, ogni possibile opportunità contingente per impreziosire il mosaico a disposizione del proprio allenatore. Renzo Castagnini è certamente assorto e concentrato nella ricerca del bomber da innestare in organico, un attaccante performante e prolifico in grado di raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Lucca.

Tuttavia, il direttore sportivo del Palermo, manager arguto e dal palato calcisticamente fine, monitora profili di qualità e potenzialmente funzionali al credo tattico di Giacomo Filippi anche in altri ruoli chiave in seno alla rosa della prima squadra.

Non è un mistero che Castagnini sia stuzzicato dall'idea di arricchire il centrocampo con un elemento che abbini qualità, brillantezza sul piano atletico, duttilità sotto il profilo tattico. Tassello che andrebbe ad implementare cifra tecnica e varietà di soluzioni in un reparto in cui De Rose, Luperini e Odjer costituiscono i punti fermi, Jeremie Broh potrebbe essere candidato alla cessione, il giovane Mauthe è chiaramente all'alba della sua formazione calcistica. Ormai noto l'interessamento del club di viale del Fante nei confronti del centrocampista di proprietà dell'Empoli,Tommaso Fantacci, classe 1997 autore di una buona stagione con la maglia della Juve Stabia nel campionato 2020-2021. Un profilo di qualità, discreta prospettiva e buoni margini di miglioramento, dinamico e tecnicamente dotato, con marcata propensione offensiva. Soluzione interessante, ma non certamente l'unica attualmente al vaglio della dirigenza rosanero per potenziare la zona nevralgica del campo

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il Palermo starebbe seguendo con attenzione anche l'esperto e talentuoso interno di centrocampo, Dimitrios Sounas, il cui cartellino è di proprietà del Perugia. Classe 1994, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'ArisSalonicco, Sounas nasce tendenzialmente trequartista, in virtù di sopraffina tecnica individuale e naturale propensione alla rifinitura. Già nel giro della Grecia Under 19 ed Under 21, il calciatore ellenico vanta già un'intensa e proficua esperienza nel calcio italiano.

Svincolatosi dall'Apollon Smyrnis, seconda divisione greca, Sounas ha vestito la maglia del Monopoli divenendo ben presto elemento cardine del centrocampo biancoverde. Tre stagioni nelle file del club pugliese, dal 2016 al 2019, condite da ottantaquattro presenze e quattro reti realizzate.

Quindi, per il centrocampista greco arriva il trasferimento alla Reggina guidata da Domenico Toscano.

Con la maglia della compagine calabrese, Sounas colleziona 23 presenze e gonfia due volte la rete avversaria, contribuendo in modo fattivo alla promozione in Serie B ottenuta dalla formazione amaranto. Nel 3-5-2 schierato dal tecnico originario di Reggio Calabria, Sounas compone con l'attuale capitano del Palermo, Francesco De Rose, un tandem di centrocampo solido e di qualità, in grado di garantire fosforo,senso geometrico ed intensità al reparto.

Il Perugia rileva nel settembre del 2020 il cartellino di Sounas dalla Reggina. Il duttile centrocampista greco diviene polo catalizzatore della manovra nella compagine guidata da Fabio Caserta che vincerà il campionato conquistando il salto di categoria. Trenta presenze con la formazione umbra, interno voltato all'impostazione nel 3-5-2, intermedio di sinistra ogni qualvolta la squadra umbra si è disposta con il 4-3-2-1.

Il profilo del ragazzo, reduce da due campionati di Serie C vinti consecutivi, fa gola a diversi club anche in serie cadetta.

Background calcistico, doti tecniche e personalità: Sounas ha dimostrato sul campo di essere un centrocampista dotato di intelligenza calcistica, senso geometrico e visione di gioco in sede di impostazione, denotando una certa versatilità sotto il profilo tattico in linea mediana. Interno in una linea di centrocampo a due, mezzala in caso di schieramento del reparto a tre, trequartista tra le linee all'occorrenza.

Un timido sondaggio, un'idea vagliata dal Renzo Castagnini nel corso di un confronto ad ampio respiro con la dirigenza del Perugia.

Al momento non vi è riscontro dell'esistenza di alcuna bozza di trattativa in corso tra le due società per il cartellino del classe 1994, ma il profilo di Dimitrios Sounas è certamente tra quelli apprezzati e monitorati dal dirigente toscano. Sounas è legato al Perugia da un contratto con scadenza 2023 e vorrebbe legittimamente giocarsi le sue chance in Serie B. Tuttavia, l'appeal di una piazza come Palermo non lascerebbe di certo indifferente il calciatore, al netto della attuale categoria di pertinenza del club rosanero.