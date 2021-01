Calciomercato Palermo, sempre calda la pista Di Gaudio: i rosanero puntano anche il giovane Sdaigui

Il Palermo durante la sessione invernale di mercato proverà a rafforzare il proprio reparto offensivo.

L’idea della dirigenza rosanero sarebbe quella di portare in Sicilia, Antonio Di Gaudio, che attualmente è fuori rosa al Verona ed è corteggiato da mezza Serie B. Il trentunenne palermitano non ha chiuso le porte ai rosanero e sarebbe potuto arrivare già ad ottobre, ma il club di Viale del Fante non riuscì a completare per tempo le cose necessarie per il trasferimento. Il Palermo sarebbe disposto a fare un sacrificio per portare il calciatore in rosanero, ma si rende conto che la concorrenza è elevata e di conseguenza non sarà facile chiudere. I rosanero restano comunque alla finestra e nel caso non dovesse avere esito positivo questa trattativa proveranno a virare su altri porti.

A centrocampo si valuta il giovane Zakaria Sdaigui che, scrive l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Gubbio ed è di proprietà della Roma che dopo averlo riportato alla base vuole girarlo nuovamente in prestito. Il giovane centrocampista nato a Firenze è prossimo a compiere 21 anni ed è già da diverso tempo che è nel giro delle Nazionali giovanili. Il ragazzo con la Primavera della Roma ha fatto davvero bene, le caratteristiche principali sono corsa e carattere ma in zona gol si fa trovare sempre pronto (12 reti nell’ultima stagione). Con il cambio di modulo un elemento con le sue caratteristiche farebbe comodo a mister Boscaglia che potrebbe invece perdere Corrado, l’esterno mancino è infatti cercato dal Gubbio.