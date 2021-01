Palermo, Boscaglia punta la Virtus Francavilla: si chiude il girone d’andata, prova di maturità per i rosanero

Il gol di Rauti nella trasferta in casa della Cavese ha evitato al Palermo uno stop che avrebbe lasciato senza dubbio un sapore amaro Adesso l’obiettivo primario dei rosanero è quello di battere il Francavilla che, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, ha una classifica che traballa tra zona play-off e zona play-out. Possono ancora ambire anche a una posizione di rilievo, ma la sfida del “Barbera” non sarà semplice per i pugliesi con i rosanero che vogliono chiudere al meglio un girone d’andata vissuto tra alti e bassi.