Calciomercato Palermo, rosa in pole per Saric: ok vicino con l’Ascoli. I dettagli

Palermo scatenato sul mercato: dopo Segre e Stulac, vicino anche Saric

Mediagol ⚽️

Palermo operoso, brillante e concreto anche in sede di calciomercato. Dopo l'ottima partenza in campionato, vittoria e prestazione convincente per la compagine di Eugenio Corini, il direttore sportivo rosanero, Leandro Rinaudo sta lavorando incessantemente e stringendo i tempi per regalare al tecnico di Bagnolo Mella dai cinque ai sei nuovi innesti per elevare cifra tecnica e di personalità dell'organico.

Strategia e linee guida che ispirano le mosse del Palermo nella sessione corrente, che Rinaudo ha coniato e condiviso con il nuovo allenatore rosanero e il polo di riferimento dello scouting citizens,Luciano Zavagno. Il giovane dirigente del club di viale del Fante, con competenza, visione, capacità diplomatiche e negoziali, sta cercando di definire ed ultimare trattative imbastite con solerzia, ben condotte e prossime alla chiusura, per arricchire la rosa attuale con un serie di profili di spessore le cui attitudini risultano perfettamente funzionali al credo calcistico di Corini.

Perfezionate le operazioni relative all'arrivo dell'intermedio, classe 1997, Jacopo Segre dal Torino, con il caso Lukic che pare essere definitivamente rientrato, ed al playmaker sloveno Leo Stulac, classe 1994, dall'Empoli, il Palermo sta gettando basi concrete per l'ennesima acquisto di assoluto livello in zona nevralgica.

Secondo indiscrezioni raccolte da Mediagol.it, il club targato City Football Group avrebbe raggiunto in queste ore con l'Ascoli un'intesa di massima per rilevare a titolo definitivo il cartellino del gioiello italobosniaco, Daro Saric. Il talentuoso classe 1997 , seguito con particolare attenzione da Sampdoria, Cremonese, Cagliari e Torino, tra le altre, ed ha un contratto in essere con l'Ascoli con scadenza 2024.

Le parti lavorano alla definizione dell'accordo sulla base di circa 1,6 milioni di euro per il cartellino del calciatore, con l'Ascoli che si assicurerebbe il dieci percento su un'eventuale futura rivendita. Saric sarebbe entusiasta di fronte alla prospettiva di vestire la maglia rosanero e, in caso di fumata bianca tra i due club, sottoscriverebbe con il Palermo un contratto triennale con scadenza 2025. Mezzala eclettica e polivalente che abbina dinamismo e qualità, il classe 1997 è in grado di interpretare con discreta padronanza anche il ruolo di trequartista. Rapidità, buona tecnica individuale, abile negli inserimenti offensivi e spiccata propensione alla rifinitura. Nelle file del club marchigiano, Saric ha collezionato ben sessantotto presenze, tra campionato, playoff e Coppa Italia, impreziosite da cinque gol e sei assist vincenti.

L'Ascoli preferirebbe cedere il jolly di centrocampo ad un club di Serie A, per evitare di rafforzare una possibile diretta concorrente in categoria. Sampdoria e Cremonese restano vigili e forti sul talento italobosniaco. Tuttavia, dopo aver formulato una prima offerta al club marchigiano, il Palermo avrebbe rilanciato ed al momento sarebbe in pole position nella corsa all'acquisizione del calciatore. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per limare i dettagli e chiudere positivamente l'affare.

Seguiranno aggiornamenti..