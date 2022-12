Calciomercato Palermo, rosa da sfoltire: dalla Serie C radar su Soleri e Lancini

Se Accardi rientrava tra le "bandiere", Devetak - ad un passo dalla Viterbese - è un under. Ragion per cui, i due non saranno i soli a lasciare il capoluogo siciliano. Nella lista dei possibili partenti vi sono anche Edoardo Lancini e Edoardo Soleri. L'attaccante classe 1997, che fin qui non ha giocato con continuità, piace a diverse società di Serie C, anche di vertice. Per questo motivo, il club di viale del Fante potrebbe scegliere di cederlo in prestito proprio nel corso della sessione invernale. Diversi estimatori dalla Lega Pro anche per il centrale difensivo, non convinto dalle offerte fin qui ricevute. Si lavora anche per trovare una nuova collocazione a Roberto Crivello, sotto contratto con il club rosanero fino al 2024. Seguiranno aggiornamenti...