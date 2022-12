Calciomercato Palermo, dopo Accardi e Devetak altre due cessioni: le ultime

Restyling Palermo squadra più leggera in vista del ritiro in programma a Roma

Palermo già operoso sul mercato con il binomio dirigenziale formato dal ds Leandro Rinaudo e dal polo manageriale di riferimento dell'area scouting del City Football Group Luciano Zavagno a lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Corini e gettare le basi per eventuali nuovi innesti.

Il primo a salutare la compagine rosanero dovrebbe essere il jolly difensivo Andrea Accardi , unico elemento in rosa a fare da traid'union tra l'era Maurizio Zamparini e il nuovo corso targato Dario Mirri e City Football Group . Il classe 1995 è ben presto scivolato in fondo alle gerarchie tecniche del coach di Bagnolo Mella nonostante sia stato tra i protagonisti della scorsa stagione in Lega Pro culminata con la promozione del Palermo in serie cadetta.

I tagli in seno al roster rosanero continuano. Al ritiro di Roma il Palermo si presenterà con un organico sensibilmente ridotto rispetto alle scorse settimane. La dirigenza di viale del Fante è al lavoro per portare a termine altre cessioni. Ormai prossime le formalizzazioni per le cessioni di Mladen Devetak e Andrea Accardi. Anche Massimiliano Doda è ad un passo dalla cessione, l’Imolese squadra che milita nel girone B del Serie C è interessata all'esterno basso albanese. Sempre in Lega Pro, la Recanatese è interessata per i prossimi sei mesi alle prestazioni del difensore Manuel Peretti.