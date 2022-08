Calciomercato Palermo: preso Stulac, il Frosinone s’inserisce per Segre. Le ultime

I ciociari provano il sorpasso per Jacopo Segre, ma il Palermo resta avanti

"Sarà un Ferragosto di fuoco, per il mercato rosanero, che si appresta a metter dentro un puntello dalla Serie A per la mediana di Corini". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Rivoluzione in corso per il centrocampo del nuovo tecnico Eugenio Corini, con Damiani e Broh attualmente uniche certezze nel reparto per la compagine rosanero. Il binomio composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno - dunque - è al lavoro, al fine di individuare gli innesti più funzionali al credo calcistico dell'allenatore originario di Bagnolo Mella.

Chi sembra ormai virtualmente un nuovo calciatore del Palermo è Leo Stulac. Intesa di massima già raggiunta tra le parti e chiusura ad un passo. "C'è l'accordo tra Empoli e Palermo, ma soprattutto c'è un'intesa di massima tra il giocatore e il Palermo", si legge. Nella giornata di domani è previsto un nuovo contatto tra le parti per definire l'affare, con un conguaglio da riconoscere all'Empoli per liberare il giocatore.

Stulac dovrebbe approdare alla corte di Corini nella giornata di martedì, stesso giorno in cui è atteso in città Jacopo Segre. "O meglio, sarebbe atteso, perché sul centrocampista si è inserito il Frosinone, proprio quando l'affare col Palermo sembrava ormai concluso", prosegue il noto quotidiano. "Il tentativo in extremis dei ciociari ha aperto una breccia, senza però creare scossoni". Pertanto, Segre resta vicino al trasferimento in Sicilia. Le visite mediche non sarebbe ancora state programmate, ma è soltanto una questione di dettagli. Con Giacomo Corona inserito nell'operazione come contropartita tecnica che ha già salutato i compagni nella giornata di venerdì.

Seguiranno aggiornamenti...