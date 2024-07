Calciomercato Palermo, Pigliacelli ok al Catanzaro: cifre e dettagli dell’affare

Era ormai questione di ore ma che le strade del Palermo FC e Mirko Pigliacelli fossero ormai destinate a separarsi si era già palesato nella parte finale della scorsa stagione. Precisamente quando, in prossimità dei playoff, nell'ultimo scorcio di regular season, il giovane classe 2004, Sebastiano Desplanches, scalzò il numero ventidue dal ruolo di titolare tra i pali rosanero. L'indisponibilità di Desplanches nella semifinale di ritorno al Penzo contro il Venezia, fece poi sì che proprio Pigliacelli difendesse la porta della compagine di Mignani in quella che poi si rivelò essere l'ultimo atto di una stagione certamente al di sotto delle aspettative iniziali. Seppur in ritiro a Livigno con la formazione di Dionisi, l'ex portiere dell'Universitatea di Craiova era perfettamente consapevole che avrebbe cambiato casacca e destinazione nel giro di pochi giorni. L'approdo dell'esperto portiere del Rennes, ex Crotone e Torino, Alfred Gomnis ha fugato qualsiasi residuale dubbio e dopo una trattativa non semplice Palermo e Catanzaro hanno chiuso l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo in giallorosso dl Pigliacelli.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, l'estremo difensore firmerà con il club calabrese un biennale con opzione per una terza stagione, il Palermo comparteciperà all'ingaggio dell'ormai suo ex tesserato con una cifra vicina ai centottantamila euro, nel caso in cui il Catanzaro centrasse una delle prime dieci posizioni nel prossimo campionato l'esborso del club rosa dovrebbe ridursi a circa centocinquantamila euro. Due campionati in cui Pigliacelli ha brillato per qualità tecniche palla al piede, fungendo da playmaker del reparto difensivo nel primo possesso, e conferendo qualità nella gestione del primo possesso. Reattività tra i pali e grandi parate d'istinto, alternate a qualche errore di valutazione, con annessi gol subiti apparsi spesso evitabili, sui tiri dalla media distanza. Un nono posto ed una semifinale playoff in due anni, per un portiere irreprensibile sul piano professionale che ha spesso spaccato in due critica e pubblico in relazione al suo rendimento tra i pali.