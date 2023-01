Calciomercato Palermo, Pierozzi verso il rientro alla Fiorentina: in pole il Brescia

Dopo un'intera trafila nelle formazioni giovanili della Fiorentina, il giovane terzino fa il suo debutto da professionista nel 2020 con la maglia della Pistoiese, totalizzando trentatré presenze stagionali, impreziosite da due gol nel campionato di Serie C. La stagione positiva con la maglia del club toscano varrà per il laterale difensivo l'interesse dell’Alessandria, che decide di puntare sul classe 2001 dopo la promozione in Serie B. Tra le file della società piemontese, Pierozzi totalizza 19 presenze nel torneo cadetto 2021-2022.