Calciomercato Palermo, occhi in casa Bari: sondaggio per Perrotta. I dettagli

Il Palermo ha già sondato il Bari per Marco Perrotta, difensore centrale che può giocare come terzino sinistro

"L'esperienza e la duttilità. Il Palermo vira su Perrotta". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla squadra che verrà. Il direttore sportivo Renzo Castagnini e Giacomo Filippi sono al lavoro per potenziare l'organico a disposizione del tecnico di Partinico. Ormai completata la batteria dei portieri e dei laterali, con gli arrivi di Massolo e Giron, un reparto in cui vi saranno almeno un paio di innesti è certamente la difesa. "Non è da escludere che prima del ritiro possa arrivare il centrale che Filippi ha chiesto come rinforzo", si legge. Un calciatore esperto, anche alla luce dei probabili addii di Somma e Crivello.