Calciomercato Palermo, non solo N. Caviglia: piace l’under 21 Stramaccioni. Vicari…

Il direttore sportivo Castagnini è al lavoro per costruire la squadra che verrà

"Con il closing, il primo regalo del mercato potrebbe essere il beniamino Matteo Brunori, per cui spunta la data del 4 luglio". Apre così l'edizione odierna de "La Repubblica" edizione Palermo, che punta i riflettori in casa rosanero. L'incontro tenutosi lo scorso 28 giugno negli uffici milanesi della Juventus tra il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini e Renzo Castagnini, ha gettato le basi per la permanenza del classe 1994 alla corte di Silvio Baldini (QUI CIFRE E DETTAGLI).