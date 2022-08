Calciomercato Palermo, nodo De Rose: andrà via solo se arriveranno rinforzi

Le ultime sul futuro del capitano del Palermo, tentato dal Cesena

Ieri il primo allenamento in città per preparare l'esordio in campionato contro il Perugia. Oggi la presentazione alla stampa presso la sala conferenze dello Stadio "Renzo Barbera". E' iniziata ufficialmente la seconda parentesi di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo, dopo la breve esperienza in Serie A nella stagione 2016-2017. Il tecnico originario di Bagnolo Mella cercherà di plasmare l'organico a disposizione sotto il profilo concettuale e tattico, ispirando le prossime mosse in sede di calciomercato del club di viale del Fante targato City Football Group.

PRIORITA' MEDIANA -"La mediana è il reparto meno fornito ed è li, inevitabilmente, che si sviluppa il mercato del Palermo. In entrata, ma anche in uscita". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul futuro di Francesco De Rose. Il capitano del Palermo sembra ormai destinato a lasciare il capoluogo siciliano già nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Direzione Cesena, dove ritroverebbe il tecnico Mimmo Toscano. I due si sono incrociati a Reggio Calabria nella stagione 2019-2020, con la Reggina promossa in Serie B al termine di quell'annata.

"Un affare in dirittura d'arrivo, quello per l'addio del capitano della promozione, ma finché a centrocampo ci sono così pochi uomini disponibili, non sarà facile salutarlo a cuor leggero", si legge. Anche ieri, infatti, De Rose si è allenato con il resto dei compagni di squadra al "Tenente Onorato" di Boccadifalco. Il centrocampista classe 1987, dunque, andrà via solo se arriveranno rinforzi in mediana. Per questo, uno dei principali obiettivi della dirigenza rosanero oggi è Dario Saric (LEGGI QUI I DETTAGLI). Con altre due trattative in stand-by (Segre e Calò).

Pertanto, Corini aspetta rinforzi. Con una lista di over che al momento ha ancora due slot liberi a disposizione. Dovesse partire De Rose, lo spazio si amplierebbe a tre possibili nuovi innesti, "senza dimenticare l'eventualità di mettere alcuni «esuberi» fuori lista", conclude il noto quotidiano.