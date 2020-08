Calciomercato Palermo, manca un tassello in ogni reparto: Felici è più lontano, Chiosa e Mazzitelli…

Il Palermo che verrà. La dirigenza rosanero è al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore.

Nella giornata di mercoledì, Roberto Boscaglia firmerà il contratto che lo legherà al Palermo per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. Tuttavia, il tecnico siciliano “può già fare i conti con tre dubbi per la squadra che verrà, partendo dai due moduli ‘base’ che lo hanno accompagnato in questi ultimi anni: il 4-3-1-2 (o 4-3-2-1) e il 4-2-3-1“, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’.

Al momento, infatti, manca almeno una pedina per ogni reparto. Nel dettaglio, potrebbe approdare nel capoluogo siciliano un nuovo centrale difensivo. Sì, perché con Boscaglia Crivello tornerà con ogni probabilità a giocare sulla fascia sinistra. Per questo motivo, il Palermo sarebbe sulle tracce di Chiosa della Virtus Entella, un profilo che l’allenatore siciliano conosce molto bene. In mezzo al campo, ad oggi, il coach ex Trapani può contare sui soli Martinelli e Martin. Ragion per cui, servirebbe almeno un altro mediano “pronto a prendersi una maglia dal primo minuto, come in attacco dovranno farsi ancora altri investimenti”. Ma non solo; mancherebbe all’appello anche un numero 10 vecchia maniera, a meno che il Palermo non intenda affidarsi a Silipo o a Floriano. Boscaglia, infatti, ha sempre giocato col trequartista.

MERCATO IN ENTRATA – Sia per quanto riguarda Chiosa, sia per quanto riguarda il centrocampista Mazzitelli (di proprietà del Sassuolo) – pupillo di Boscaglia – la strada è certamente in salita: il Palermo, infatti, dovrebbe convincere entrambi a scendere di categoria. Così come sembra difficile al momento un ritorno in Sicilia di Felici, con la società rosanero che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo e non in prestito. Una trattativa complicata, considerato che il Lecce sarebbe pronto a trattenere il calciatore e valutarlo nel corso del ritiro pre-campionato.

Il club di viale del Fante, dunque, continua a guardarsi attorno: uno degli obiettivi principali di Sagramola e Castagnini resta Marsura del Livorno, già allenato da Boscaglia in quel di Brescia. In attacco, infine, occhi puntati su Corazza, centravanti classe 1991 in uscita dalla Reggina, nel mirino nel Modena.