Calciomercato Palermo, Lucca fa gola ai club di Serie A: il Genoa punta il bomber, c’è un’opzione. Le ultime

Personalità, strapotere fisico, spiccata vena realizzativa.

Lorenzo Lucca è certamente l’uomo copertina del Palermo di Giacomo Filippi, che nel corso della stagione corrente si è aggrappato disperatamente ai suoi gol. Tredici le reti fin qui realizzate dal classe 2000, attualmente fermo ai box a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Un infortunio non gravissimo ma delicato, che costringerà il calciatore a saltare i prossimi impegni ufficiali.

Prototipo moderno del centravanti boa, Lucca, negli ultimi mesi, ha sorprendentemente accelerato il suo processo di maturazione calcistica. Un avvio di stagione tutt’altro che semplice, tra incubo Covid-19 e assenza di risultati. Poi, la svolta, con il centravanti originario di Moncalieri che ha progressivamente scalato le gerarchie tecniche a suon di gol pesanti e decisivi che non sono certamente passati inosservati.

Le straordinarie potenzialità in prospettiva del numero 17 rosanero hanno chiaramente destato l’attenzione di numerose società di Serie A e B. Nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato, la dirigenza rosanero ha già rispedito al mittente un’offerta giunta da un club di A, pari a poco più di un milione di euro, per il suo cartellino.

Le prime squadre ad aver sondato il terreno sarebbero Sassuolo e Genoa, con quest’ultima che – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Repubblica-Genova” – muovendosi con largo anticipo, avrebbe un’opzione per l’attaccante. “Il ragazzo, ancora grezzo e da plasmare, per lo strapotere fisico e l’abilità nel gioco aereo non sarebbe azzardato avvicinarlo a Scamacca”, si legge.

Nel dettaglio, nelle intenzioni dei dirigenti genoani, Lucca partirebbe come attaccante di scorta così come Flavio Bianchi, talento di proprietà del Grifone, destinato a rientrare alla base dopo il prestito alla Lucchese. Seguiranno aggiornamenti…