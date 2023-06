Calciomercato Palermo. linea verde sulle corsie: Buttaro e Aurelio frecce di Corini

Linea verde sulle corsie. Buttaro sul versante destro, Aurelio sul binario mancino. Giovani, agonisticamente feroci, atleticamente esuberanti. Partiti da giovani e promettenti alternative, i due esterni hanno scalato progressivamente le gerarchie nel Palermo di Corini e, complice anche qualche infortunio degli omologhi di ruolo, hanno sfruttato al meglio le chances offerte loro dal tecnico di Bagnolo Mella. In una rosa ancora in via di creazione e definizione in vista della stagione calcistica 2022-2023, con numerosi elementi dal futuro ancora in bilico, Buttaro ed Aurelio sono tra i pochi certi di proseguire la propria avventura professionale in rosanero. Per margini di crescita ed anagrafe, i ragazzi rappresentano entrambi due patrimoni tecnici e finanziari, due prospetti in cui il Palermo crede fortemente ed intende valorizzare. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul percorso di crescita di questi due ragazzi, il cui primo impatto con la Serie B è stato tanto brillante quanto sorprendente. Buttaro nasce nelle giovanili della Roma come braccetto di destra di una linea difensiva a tre, originariamente il suo ruolo era quindi quello di difensore centrale. Con Baldini a Palermo le prime apparizioni da laterale basso di destra in un 4-2-3-1, quindi con Corini una serie di problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato la stagione, dopo le prime sei gare da titolare. Quindi il ritorno in auge nel finale di stagione, complici gli infortuni di Di Mariano e Valente, oltre a quello del lungodegente Elia, in cui Buttaro ha ben interpretato il ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Aggressività, gamba e buoni tempi di inserimento culminati in un gol realizzato a Como contro i lariani di Longo. Il classe 2002 ha corsa, sagacia tattica e senso dell'anticipo, deve certamente affinare scelte e qualità dei fondamentali nella fase offensiva. Discorso esattamente inverso per Giuseppe Aurelio, brillante ed incisivo in fase propulsiva, rivedibile e con ampi margini di crescita sul piano della disciplina tattica in sede di copertura. ottimo l'impatto per il classe 2000 romano, proveniente dal Pontedera, con la Serie B. Coraggio, personalità, spinta e tanti cross pericolosi dal fronte mancino. Un gol di testa contro il Modena, nella roboante vittoria dei rosa al Barbera con cinque reti rifilate alla formazione di Tesser. Con Sala ed Elia non più under, Valente che potrebbe anche partire in prestito, Masciangelo che è già tornato alla base, il Palermo cercherà certamente profili di livello per rimpinguare le opzioni sulle corsie. Aurelio e Buttaro permangono al momento prospetti di qualità su cui puntare, in chiave presente ed in ottica futura.