Calciomercato Palermo, le uscite e il vice-Brunori: Ciofani della Cremonese…

Giorni infuocati in casa Palermo. Ultime ore a disposizione del binomio formato da Rinaudo e Zavagno per incastonare tasselli di spessore nel mosaico di Eugenio Corini. Il club di viale del Fante ha definito l'arrivo di Dario Saric in rosanero, completando il reparto mediano dopo gli acquisti di Leo Stulac e Jacopo Segre. La priorità del diesse palermitano e del polo di riferimento dell'area scouting del City Football Group è quella di regalare all'ex allenatore del Brescia un attaccante di spessore che possa far rifiatare Brunori in determinati momenti della partita. Stando a quanto riportando dall'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", il Palermo avrebbe fin qui effettuato sondaggi esplorativi senza spingersi particolarmente oltre. "Quello per Mraz dello Spezia non sembra aver convinto più di tanto, mentre nelle ultime ore è emerso anche il nome di Ciofani della Cremonese", si legge.