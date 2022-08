Calciomercato Palermo: Dario Saric oggi in città. Cifre e dettagli

Ultimi giorni di calciomercato infuocati per il club rosanero

Il giorno di Saric . Dopo una lunga trattativa, il centrocampista classe 1997 ha completato le visite mediche e sbarcherà nel capoluogo siciliano nella mattinata odierna. Un gap tra domanda ed offerta che si è andato assottigliando progressivamente nel corso delle settimane (LEGGI QUI), grazie alla paziente opera diplomatica e di mediazione del binomio dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno , desideroso di regalare a Corini l'ennesimo rinforzo di notevole qualità in zona nevralgica dopo gli arrivi di Leo Stulac e Jacopo Segre.

Come anticipato da Mediagol.it, il Palermo verserà nelle casse dell'Ascoli circa 1,7milioni di euro per rilevare il cartellino dell'ex Carpi e Saric firmerà un quadriennale con il club di viale del Fante. Un colpo di spessore per andare a rimpolpare la mediana di Corini che avrà a disposizione un parco centrocampisti di tutto rispetto.