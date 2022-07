Calciomercato Palermo, Lancini ancora in rosanero: il difensore rinnova fino al 2023

Ore intense per il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini. Il dirigente originario di Reggello è al lavoro per allestire ed impreziosire l'organico a disposizione di Silvio Baldini per la nuova stagione 2022-23 in cui la compagine siciliana è chiamata ad avere un ruolo da protagonista in Serie B. Rinnovi contrattuali e conferme tra le priorità assolute in sede di calciomercato.