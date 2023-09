Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Chiusura col botto. E cambiano le gerarchie”

"Benvenuti nel pianeta dell’abbondanza". Apre così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, il club targato City Football Group ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dal Lecce di Federico Di Francesco, mentre in serata è atterrato nel capoluogo siciliano anche Mamadou Coulibaly, centrocampista della Salernitana che approda in prestito con diritto di riscatto. "Con gli acquisti numero 10 e numero 11, adesso Eugenio Corini ha così tanti giocatori e variabili tattiche che può schierare potenzialmente due squadre. [...] Il tecnico rosanero disporrà finalmente di quattro ali offensive. E non è escluso che Di Francesco possa esordire già domani pomeriggio nella prima in casa contro la Feralpisalò".