Calciomercato Palermo, visite mediche per Coulibaly: formula affare, cifre e dettagli

Il Palermo targato City Football Group chiude in crescendo una sessione estiva di calciomercato di assoluto livello. Il binomio dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon , dopo aver strutturato e potenziato l'intelaiatura della rosa a disposizione di Eugenio Corini con una prima parte della campagna trasferimenti di alto lignaggio - con big con comprovato background e spessore in categoria e talenti cristallini di rimarchevole prospettiva - ha centrato tutti gli obiettivi prefissati in questo rush finale, incastonando tre preziosi e funzionali tasselli nel mosaico a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella.

Dopo l'arrivo di Kristoffer Lund, nazionale statunitense classe 2002, nuovo padrone del binario mancino, ed il colpo Federico Di Francesco che eleva sensibilmente cifra tecnica e gamma di opzioni nel reparto offensivo, ecco il centrocampista ideale per completare il roster in zona nevralgica della compagine siciliana. Trattativa fluida e definita in tempi rapidi tra Palermo e Salernitana per il trasferimento del classe 1999 Mamadou Coulibaly alla corte di Eugenio Corini, reduce da un'ottima stagione con la Ternana e con già 25 presenze in Serie A. Il duttile jolly senegalese conferirà ritmo, fisicità e intensità al centrocampo rosanero nel campionato di Serie B 2023/2024. Interno muscolare e dalla mole imponente, Coulibaly può agire da centrocampista centrale e all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di intermedio in virtù di gamba, prestanza atletica e discreta tecnica di base.