Calciomercato Palermo, la conferma di Sagramola: “Corazza è un buon giocatore, ma le sue richieste sono fuori portata”

Rinaldo Sagramola conferma che ci sono degli ostacoli riguardo l’approdo al Palermo di Simone Corazza.

L’amministratore delegato rosanero, nel corso dell’intervista concessa a Buongiorno Reggina, ha ammesso che la trattativa non si è arenata ma le richieste del calciatore sono ancora troppo pretenziose.

“Taibi è una persona di spessore, di qualità e di grande lealtà. È chiaro che faccia gli interessi della Reggina e vedremo quello che verrà fuori attraverso i dialoghi che stiamo portando avanti. Corazza è un buon giocatore, ma è anche vero che i granata lo hanno giudicato mettendolo sul mercato nonostante la vittoria del campionato ed i 14 gol realizzati. Al momento le richieste che fanno il calciatore ed il suo procuratore sono fuori portata. Simone Corazza non si accontenta, ha delle pretese che forse per alcuni possono essere legittime, per quello che riguarda il Palermo sono esose anche sulla durata del contratto. Ripeto, la Reggina pur vincendo il campionato e con Corazza capocannoniere, ha deciso di cederlo. Non è una mancanza di disponibilità economica, semplicemente una valutazione dell’operazione ritenuta esagerata. La Reggina ha tanti giocatori bravi, ma li troviamo anche in altre squadre. Dobbiamo stare attenti al blocco della lista imposta dalla Lega Pro introdotto quest’anno, quindi ogni scelta va fatta in maniera oculata, ponderata, perchè non si può più tornare indietro. Corazza conosce la nostra posizione, se cambia la sua siamo qui”.