Palermo, Kanoute ai saluti: il jolly offensivo vicinissimo all’Avellino. I dettagli

Il Palermo libera uno slot nella lista over con la cessione ormai definita di Mamadou Kanoute all'Avellino: l'esterno offensivo senegalese approderà alla corte di Braglia a titolo definitivo

Il calciomercato del Palermo registra uno scossone, non del tutto inatteso, anche per quanto concerne le operazioni in uscita.

Mamadou Kanoute, esterno offensivo classe 1993, sta per lasciare il club rosanero dopo solo una stagione trascorsa in qualità di tesserato del club di Viale del Fante. Trentuno presenze nella regular season, quattro collezionate nel corso dei playoff, un gol all'attivo per il jolly offensivo senegalese che sta per diventare un nuovo giocatore dell'Avellino. La dirigenza rosanero ha già raggiunto un'intesa di massima con il club irpino per il trasferimento a titolo definitivo alla corte di Piero Braglia. Il calciatore dovrebbe sottoscrivere con la società biancoverde un contratto biennale con scadenza fissata a giugno 2023. Aculeo di un tridente offensivo, talvolta trequartista, l'ex Catanzaro è stato anche impiegato da falso nuove da Giacomo Filippi nella passata stagione e durante i test amichevoli svolti dalla formazione rosanero nel corso della preparazione estiva. Kanoute, che ha aperto le marcature nello stoico derby d'andata giocato dal Palermo di Boscaglia, falcidiato dal Covid-19 e con solo dieci giocatori di movimento a disposizione, contro il Catania lo scorso novembre, potrebbe salutare i compagni già nella giornata di domani e iniziare l'iter burocratico che prelude al tesseramento con il nuovo club. L'ufficialità dell'operazione potrebbe arrivare entro due o tre giorni.