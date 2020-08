Calciomercato Palermo, inizia l’era Boscaglia: Chiosa e Saraniti i primi rinforzi, lo svincolato Valente…

Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore del Palermo.

Fin da subito in cima alla lista dei desideri dell’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e del direttore sportivo Renzo Castagnini, il tecnico originario di Gela nella giornata di martedì ha incontrato e trovato l’accordo con la dirigenza rosanero: Boscaglia, dunque, firmerà nelle prossime ore un contratto biennale che lo legherà al Palermo fino al 30 giugno 2022. Prima, però, il coach ex Trapani ha trattato la rescissione del contratto con la Virtus Entella, club al quale era legato fino al 30 giugno 2021.

Pertanto, nella giornata di ieri, Boscaglia ha trovato l’accordo con la società ligure per la buonuscita, con l’allenatore siciliano che adesso sarà libero di apporre la firma al contratto che lo legherà ufficialmente al club rosanero. “E da oggi potrà iniziare a programma il futuro col Palermo”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

In tal senso, i primi rinforzi potrebbero essere Marco Chiosa, difensore classe 1993 della Virtus Entella, e Andrea Saraniti, attaccante palermitano pronto a lasciare il Lecce: entrambi i contratti sono in scadenza il prossimo 30 giugno 2021. Ma non solo; chi potrebbe approdare alla corte di Boscaglia in Sicilia è anche Nicola Valente, esterno destro offensivo ex Carrarese ed attualmente svincolato. Seguiranno aggiornamenti…