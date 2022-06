Calciomercato Palermo, il punto sulle trattative: da Brunori a Caviglia e Plizzari

Il punto sulle trattative di calciomercato in corso del Palermo di Dario Mirri

"L'appuntamento a tre fra il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini, il procuratore di Brunori Sandro Stemperini e la Juventus è fissato per la prossima settimana, già da lunedì", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sulle operazioni di calciomercato del club di viale del Fante.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, l'affare tra il Palermo e la società bianconera dovrebbe andare in porto per una cifra di poco inferiore ai quattro milioni, al vaglio anche una formula alternativa che prevedrebbe una base fissa di circa 3,4 milioni più una serie di bonus facilmente raggiungibili dal club torinese, legati ad obiettivi individuali (numero di reti realizzate) e collettivi (CLICCA QUI PER I DETTAGLI).

"Il fattore Baldini è fondamentale per arginare le tentazioni anche di un altro giocatore che si è messo in mostra nell'ultimo scorcio di campionato: Gregorio Luperini. Il suo contratto scade nel 2023 e il jolly di centrocampo ex Trapani ha una lunga corte di estimatori, tra cui il Brescia e il Perugia di Castori", si legge sull'edizione odierna de "La Repubblica". La priorità di Luperini è quella di restare a Palermo, visto il feeling creatosi con Baldini e con la piazza siciliana. Lo stesso De Rose è probabile che decida di non scendere di categoria nonostante il forte interessamento del Cesena di Toscano.

"Quel che è certo è che Renzo Castagnini continuerà a pescare nel mazzo dei giovani di prospettiva: è ancora in piedi la pista che porta alla Juventus per il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia. E quella al Milan, per il portiere nel giro dell'under 21 Alessandro Plizzari, spinto verso il prestito dal probabile rinnovo di Mirante come terzo portiere dei rossoneri", chiosa il noto quotidiano.