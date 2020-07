Calciomercato Palermo, il Pisa trattiene Langella: rosanero in ritiro in 13? La situazione

Un nuovo ostacolo.

“In un’estate lunga e atipica come questa qualche intoppo è normale che salti fuori”, apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla squadra che nelle prossime settimane dovrebbe andare in ritiro in quel di Petralia Sottana. Tuttavia, sembrerebbe esserci qualche difficoltà con uno dei comparti che sembrava essere in via di sistemazione, ovvero quello degli under da riconfermare. Il nuovo Palermo targato Hera Hora deve fare i conti con la grana Langella che, che sembrerebbe pronto a firmare un contratto triennale con il Pisa. Il club toscano, infatti, dopo due promozioni in Serie C con Bari e con il club di Mirri e Di Piazza, pare abbia deciso di premiarlo.

“Un fuoriprogramma inatteso, visto che non più tardi di due settimane fa l’a.d. Sagramola alla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato: «Per quanto riguarda gli under siamo già d’accordo con tutti, per Langella, Kraja, Silipo, Peretti e Fallani». Se per Silipo sono arrivate conferme sull’accordo con la Roma, evidentemente per Langella qualcosa è cambiato, il Pisa ha rivisto i suoi programmi sul giocatore”, si legge sul noto quotidiano.

Un problema, che se non dovesse trovare soluzione, investirebbe la composizione dell’organico in vista del ritiro: facendo due conti, tra i big e i giovani già riconfermati a Petralia i rosanero potrebbero essere in tutto 13. Sperando che rimangano invariate le posizioni di Mattia Fallani, Erdis Kraja e Manuel Peretti. Senza dimenticare che ancora non è arrivata l’ufficialità sull’accordo con Lucca, l’altro under, per il quale il club rosanero continua trattare con l’agente, anche se sembrerebbe che stia procedendo bene il dialogo delle parti per il buon esito dell’accordo. Vista la situazione ecco perché la proposta ad alcuni elementi di unirsi in prova, verso la quale Ficarrotta ha declinato decisamente l’invito, Ambro ha preso qualche giorno di riflessione, mentre Marong dovrebbe esserci.

“[…] È sempre più concreta l’idea di far cominciare la preparazione precampionato il 16 agosto, anziché il 3 o il 10. Del resto, anche il capitolo allenatore – che non ha ancora trovato un protagonista -, incide fortemente anche su quando far partire il ritiro che avrebbe più senso iniziasse con la guida tecnica già al lavoro con la bozza di squadra che al momento si intravede. Anche la data del 27 settembre – inizio campionato di Serie C – sta suggerendo di riconsiderare certi termini temporali, per quanto ipotizzare di svolgere un certo tipo preparazione, nella migliore delle ipotesi, con 15 giocatori, non è il massimo”, scrive il noto quotidiano.