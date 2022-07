Calciomercato Palermo: il futuro incerto di Floriano, Pelagotti e Odjer

"Adesso quelli che aspettano sono meno di quelli che attendevano, ma sono sempre lì appesi a una riconferma. Manca ancora l'ufficialità, ma lista dei giocatori che erano in scadenza al 30 giugno si è assottigliata da sette a tre, il che vuol dire che la cerchia dei rinnovi potrebbe anche essere pressoché definita", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sui calciatori del Palermo il cui contratto è scaduto al termine dell'ormai passata stagione agonistica, conclusasi con il salto di categoria in Serie B .

Gli accordi già trovati con il Palermo riguardano Valente , Marconi , Accardi e Lancini . I quattro protagonisti della cavalcata rosanero sottoscriveranno un contratto annuale con il club di viale del Fante. Iter procedurale in corso, sul piano burocratico e documentale, che farà da preludio all'ufficializzazione dell'operazione. "Sono conferme fortemente volute da Baldini che non intende smantellare la base vincente della stagione appena conclusa sulla quale andare a innestare gli elementi di categoria", si legge sulla Rosea.

Tra i protagonisti della promozione in Serie B mancano all'appello ancora Pelagotti, Odjer e Floriano e su questi tre nomi si stanno facendo dei ragionamenti anche se appare complicata la pista che porta ai rinnovi dei tre calciatori. Allo stato attuale, dunque, se il Palermo iniziasse il ritiro oggi lo farebbe con 20 giocatori, di cui 14 over e 6 under. "Vanno capite poi le dinamiche riguardo a certi giocatori come Somma e Crivello che potrebbero essere messi in uscita, e Broh che torna dal prestito al Sudtirol e andrà valutato da Baldini", chiosa la Gazza.