Calciomercato Palermo, il Craiova saluta Pigliacelli: “Venerdì ultimo match con noi”

L'obiettivo numero uno per la difesa dei pali del Palermo è Mirko Pigliacelli . Il portiere ex Trapani è stato seguito dal direttore sportivo rosanero Renzo Castagnini, il quale ha trovato un accordo che è solo in attesa di essere annunciato dal club di Viale del Fante.

L'Universitae Craiova ha dato tuttavia la prima certezza sul futuro di Pigliacelli: non sarà ancora parte del club rumeno. Infatti, in un post pubblicato sui propri canali social, viene confermato che il portiere ex Pro Vercelli disputerà l'ultima partita per i biancazzurri contro il Sepsi Sf. Gheorghe, sfida valida per la prima giornata di campionato della massima divisione rumena in programma il prossimo venerdì.