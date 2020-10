Calciomercato Palermo, il club rosa sogna il gran finale: trattativa con il Verona per Di Gaudio

Il Palermo tenta il colpo dell’ultimo minuto.

I rosanero stanno cercando un uomo che possa completare il reparto offensivo e di conseguenza consegnare a mister Roberto Boscaglia un profilo d’esperienza per la Serie C. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com, il club di Viale del Fante sarebbe sulle tracce di Antonio Di Gaudio. L’esterno d’attacco palermitano è in uscita dall’Hellas Verona e potrebbe fare al caso dei rosanero, nella scorsa stagione ha conquistato la A con la maglia dello Spezia. Ci saranno aggiornamenti in questione da qui al termine del countdown che sarà alle 20,00.