Calciomercato Palermo, i nomi nuovi: ipotesi Palaversa, Couto, Moreno e Lavia

Anche Dario Sarmiento e Nahuel Bustos nel mirino del club rosanero

Mediagol ⚽️

"Il nuovo Palermo potrebbe essere rimpolpato da alcuni giocatori stranieri in orbita City". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero ed alla squadra che verrà. Una volta sancito il closing ed in attesa dell'ufficializzazione del passaggio di proprietà, il direttore sportivo Renzo Castagnini è al lavoro per allestire l'organico da mettere a disposizione del tecnico Silvio Baldini.

Priorità, dunque, alla conferma di Matteo Brunori (LEGGI QUI LE ULTIME) ed ai rinnovi. Poi, spazio ai nuovi acquisti. Il City Football Group, infatti, potrebbe mandare in Sicilia giovani di talento "col doppio obiettivo di farli crescere e potenziare la squadra di Baldini".

Da regolamento, però, il City può girare al Palermo non più di tre calciatori con passaporto UE, poiché in Serie B non è possibile tesserare extracomunitari. Un paio di argentini del Girona avrebbero già avviato l’iter per ottenere la doppia cittadinanza. Si tratta di Dario Sarmiento e Nahuel Bustos.

"Ma ci sono altri interessanti profili - suggestioni al momento - che potrebbero fare al caso del Palermo", scrive la Rosea. Il centrocampista croato Ante Palaversa (la scorsa annata al Kortrijk), l'attaccante spagnolo Pablo Moreno (promosso in Liga col Girona), il terzino destro brasiliano di passaporto portoghese Yan Couto (in forza al Braga, nella foto in alto) o il 2004 belga Romeo Lavia, l'ultima stagione al Southampton.