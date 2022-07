Calciomercato Palermo, Giron saluta: sarà un nuovo giocatore del Crotone. Sala…

Il terzino francese ha già salutato i compagni di squadra

Il Palermo prova a stringere i tempi per rinforzare e completare la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B. E, contestualmente, lavorare per la cessione di qualche "Over", liberando così slot per futuri innesti. Con l'approdo alla corte di Silvio Baldini di Mirko Pigliacelli, infatti, il club di viale del Fante ha occupato fin qui diciassette dei diciotto slot destinati ai calciatori nati prima del 31 dicembre 1998.

Chi non sarà più un giocatore del Palermo è Maxime Giron. Come documentato dalla nostra redazione (QUI IL VIDEO), il classe 1994 non ha preso parte alle sedute di allenamento di ieri. Il calciatore francese, che ha già lasciato la sede del ritiro, ha salutato i compagni di squadra, visibilmente commosso, pronto ad iniziare una nuova avventura professionale. Direzione Crotone, dove il laterale mancino si trasferirà a titolo definitivo.

Termina qui, dunque, la pur breve ma intensa esperienza di Giron in Sicilia. Arrivato a Palermo un anno fa, nel corso della sessione estiva di calciomercato, l'ex Bisceglie ha collezionato 35 presenze, un gol e quattro assist, contribuendo alla promozione in Serie B della compagine rosanero.

Chi farà il percorso inverso dalla Calabria alla Sicilia è, invece, il centrale rumeno Ionuț Nedelcearu (QUI LE ULTIME). Ma non solo; nel capoluogo siciliano approderà anche Marco Sala. Il direttore sportivo Renzo Castagnini ha praticamente definito l'ingaggio dell'esterno basso mancino. Prodotto del vivaio dell'Inter, il classe 1999 vanta già tre campionati di Serie B con le maglie di Virtus Entella, Spal e Crotone in cui ha collezionato più di novanta presenze. Accordo trovato nella sostanza sia con l'entourage del ragazzo, sia con il Sassuolo che detiene la proprietà del suo cartellino. Trattativa ai dettagli che dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club neroverde.