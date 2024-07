Calciomercato Palermo, Gds: “Ok Appuah, no Martegani e Barreca. Terzino e regista…”

Punto sulla sessione estiva di calciomercato in casa Palermo FC nell'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. In attesa di sbrogliare l'intricata matassa legata al futuro di Matteo Brunori, De Sanctis lavora alacremente per rifinire e potenziare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Alessio Dionisi. Definito nei dettagli l'ingaggio dell'attaccante esterno Stredair Appuah, classe 2004 dal Nantes, con un 'operazione da due milioni più bonus, il direttore sportivo rosanero lavora sottotraccia per reperire un esterno basso di sinistra. L'ultima proposta fatta ai rosa, secondo il quotidiano cartaceo- sarebbe quella relativa al cartellino di Barreca della Sampdoria, profilo che non pare essere ritenuto funzionale alle esigenze tecnico-tattiche di Dionisi, al pari di Reca e Bradaric vagliati nelle scorse settimane. Intanto sondaggio della Salernitana per Nedelcearu, e Palermo sempre alla ricerca di un playmaker che, dopo l'approdo di Mazzitelli al Como, non sarà quasi certamente Legowski che De Sanctis conosce molto bene per i suoi trascorsi da dirigente del club campano. Martegani è pronto a sposare la causa del Boca Juniors, con gli xeneizes pronti a versare due milioni per rilevarne a titolo definitivo il cartellino nelle casse del San Lorenzo. Peppe Fella si trasferisce infine alla Cavese con la formula del prestito con obbligo di riscatto, chiudendo così la sua avventura con il club rosanero.