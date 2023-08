Calciomercato Palermo, GdS: “Nome a sorpresa per l’attacco. Verre pista praticabile”

Intanto, "risolta la questione terzino, il Palermo andrà puntellato anche in attacco e a centrocampo. [...] sull’esterno il City Group è al lavoro più su un nome a sorpresa che su Rivas. [...] Possibile dunque che il Palermo lavori sotto traccia su alcuni profili nazionali e internazionali per poi passare all’attacco su quello più convincente, proprio come avvenuto con Lund", si legge.

A centrocampo, invece, "viste le difficoltà per arrivare a Redondo (per cui l’Argentinos Juniors continua a fare muro e il Palermo non sembra al momento orientato a insistere), la pista più praticabile tra le tante sembra ricondurre ancora una volta a Verre", prosegue il noto quotidiano. Nelle prossime ore, salvo inattesi colpi di scena, la Sampdoria ingaggerà lo svincolato Roberto Pereyra, reduce dall’esperienza con l'Udinese, che firmerà domani un contratto alle stesse cifre di Verre (700 mila euro). "Il dialogo tra quest’ultimo e la dirigenza blucerchiata per un abbassamento dello stipendio finora è rimasto a un punto morto e, con l’affollamento nella sua zona di campo per l’’arrivo del «Tucu», non è da escludere che si riapra in modo deciso il dialogo con il Palermo".