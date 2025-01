Calciomercato Palermo, GDS: “Magnani è il primo colpo. Ora tocca a Pohjanpalo e Candela”

Atteso il sì del Venezia per il finlandese e l'esterno che verrà scambiato con Diakité.

⚽️ Mediagol 29 gennaio - 07:00

Come riportato nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il Palermo ha chiuso il primo colpo di mercato con Giangiacomo Magnani, difensore arrivato dal Verona. Il club rosanero ha ufficializzato l’operazione con una nota in cui si legge: "Si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di viale del Fante con un contratto pluriennale". Il centrale ha firmato fino al 2028, per una cifra di poco più di 500 mila euro e un ingaggio da un milione di euro lordo a stagione.

L’obiettivo principale resta Joel Pohjanpalo, con il Palermo che ha presentato un’offerta da quattro milioni di euro più eventuali bonus. Il GDS sottolinea: "L'offerta del club rosanero è lì sul piatto, quattro milioni di euro più eventuali bonus per il Venezia e un contratto ben al di sopra dei parametri della Serie B per il finlandese, che andrebbe a legarsi alla società rosanero con un contratto di 3 anni e mezzo più opzione, condizione che potrebbe portarlo direttamente al 2029. Inutile girarci attorno: i soldi sul piatto sono parecchi e le lungaggini della trattativa sono anche naturali trattandosi di un movimento così importante".

Si lavora anche per Antonio Candela, esterno classe 2000, che potrebbe arrivare in prestito nello scambio con Diakité. Il quotidiano evidenzia: "Scambio che potrebbe andare in porto contestualmente all’operazione Pohjanpalo, che però cammina su un altro binario".

In difesa, Ionut Nedelcearu potrebbe lasciare per il Cosenza, che segue anche Buttaro: "Il rumeno potrebbe salutare direzione Cosenza, club interessato anche a Buttaro, pure lui in uscita". Se Nedelcearu partisse, il Palermo potrebbe sostituirlo con Djidji: "In questo senso Djidji (ex Torino) potrebbe essere un'idea".

Per il centrocampo, il Palermo segue Mazzitelli, anche se "il ragazzo spera ancora di trovare una soluzione nella massima serie". L'alternativa è Pontisso del Catanzaro, con il quotidiano che evidenzia: "Qualora uno di questi due dovesse arrivare, a uscire sarebbe Saric, il cui futuro potrebbe essere al Cesena, ormai in pressing da diverso tempo per avere il jolly ex Ascoli".

Infine, la cessione di Insigne si complica: "Bloccato da un ingaggio importante che poche squadre in B possono permettersi".