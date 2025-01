Palermo, allenamento pomeridiano in vista del Pisa: il report

Dopo la brutta sconfitta contro la Reggiana, il Palermo tornerà in campo già venerdi, per cercare la quarta vittoria consecutiva al "Barbera". In tal senso, è continuata questo pomeriggio la preparazione verso la sfida contro la squadra di Inzaghi: la squadra guidata da Alessio Dionisi, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha effettuato un’esercitazione sul possesso palla e un lavoro sulla fase offensiva didattica. A concludere la seduta una partita in una porzione ridotta del campo.