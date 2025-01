Calciomercato Palermo, GDS: “In difesa c’è Magnani. Anche Pohjanpalo ad un passo”

Definita la trattativa per il centrale del Verona. Pronto un contratto fino al 2028. Torna di moda Mazzitelli.

⚽️ Mediagol 22 gennaio - 07:05

Il mercato del Palermo entra finalmente nel vivo, con la dirigenza impegnata a rinforzare i reparti chiave per puntare al salto di qualità. Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’operazione più vicina alla conclusione riguarda Giangiacomo Magnani, difensore del Verona: “Il ventinovenne ex Sassuolo è a un passo dall'indossare la maglia rosanero, la trattativa è praticamente conclusa”. Il centrale, in scadenza di contratto a giugno, firmerà fino al 2028 e andrà a sostituire Lucioni, uscito dalla rosa lo scorso novembre.

Sul fronte offensivo, il nome in cima alla lista resta Joel Pohjanpalo, centravanti del Venezia. “Un piccolo spiraglio si è aperto alla fine della scorsa settimana”, riporta il quotidiano, con il Palermo che punta a chiudere la trattativa abbassando la richiesta del Venezia di 4 milioni di euro. Decisivo sembra essere stato il via libera del giocatore, che con il trasferimento guadagnerebbe il doppio rispetto all’ingaggio attuale: “Il bomber pare che abbia accettato la proposta del Palermo, dunque l’affare dovrebbe essere in dirittura d’arrivo”.

Nel frattempo, anche il futuro di Nedelcearu resta in bilico: “Il rumeno potrebbe liberarsi gratuitamente e accordarsi con qualsiasi altro club”, prosegue il Giornale di Sicilia. La sua eventuale uscita renderebbe necessario un ulteriore intervento nel reparto arretrato.

Attenzione anche agli affari last-minute: tra i nomi accostati al Palermo spiccano Mazzitelli del Como e Candela del Venezia, operazioni che potrebbero concretizzarsi qualora ci fossero partenze in rosa, in particolare per i giocatori over. “Tra gli under, invece, restano da definire le situazioni di Peda, Appuah e Buttaro, che hanno la necessità di trovare maggiore continuità in termini di minutaggio”, conclude il quotidiano.