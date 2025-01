Calciomercato Palermo, chiesto Mazzitelli al Como: la situazione

Il Palermo continua a voler rinforzare la sua rosa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i rosanero hanno chiesto Mazzitelli al Como. Il centrocampista sarebbe un grande rinforzo per la squadra di Dionisi, nonostante non stia trovando molto spazio in Serie A. Il classe 1995 ha collezionato ben 141 presenze in Serie B e 89 in Serie A. Sul calciatore anche Venezia e Parma.