Calciomercato Palermo, GdS: Cacace dell’Empoli per la difesa, piace Borrelli

Nella giornata di ieri, l'ufficialità: il Palermo riparte da Alessio Dionisi e Morgan De Sanctis , che ricopriranno rispettivamente il ruolo di allenatore e direttore sportivo per i prossimi due anni con opzione. Intanto, l'a.d. Giovanni Gardini ha tracciato le linee guida in vista della stagione 2024/2025: il prossimo passo e allestire un organico funzionale al perseguimento dell'obiettivo. Il Palermo , al terzo anno di gestione City Football Group , dovrà puntare alla promozione diretta con una rosa in grado di primeggiare nel prossimo torneo cadetto.

Tecnico e ds, dunque, si confronteranno quotidianamente con la dirigenza per individuare le pedine migliori. Tra i profili maggiormente tenuti in considerazione anche quello di Jari Vandeputte, in uscita dal Catanzaro e protagonista in Serie B a suon di gol, assist ed ottime prestazioni. Tuttavia, il classe 1996 preferirebbe approdare in Serie A: su di lui diversi club, il Torino su tutti. Sul taccuino della società rosanero anche Sebastiano Esposito. Sull'esterno di proprietà dell'Inter, in prestito alla Sampdoria nell'ultima stagione, sarebbe forte l’interesse dell'Empoli, così come quello dei blucerchiati. Sempre in attacco, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", occhi puntati su Gennaro Borrelli, che potrebbe lasciare Brescia ed il Brescia nel corso della sessione estiva di calciomercato. Un attaccante simile nelle caratteristiche a Soleri, che è nel mirino dello Spezia.